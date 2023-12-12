محمد العلوي يشارك فـي بطولة إيطاليا لكرة الطاولة

اختير الحكم الدولي محمد العلوي حامل الشارة الزرقاء ضمن قائمة الحكام المعتمدين لإدارة وتحكيم منافسات بطولة ايطاليا الدولية لكرة الطاولة، والتي انطلقت يوم امس بمدينة بييلا وتستمر حتى لغاية 18 ديسمبر الجاري بمشاركة أكثر من 200 رياضي يمثلون مختلف دول العالم.

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