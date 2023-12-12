بمناسبة فوز نادي السيب بالمركز الثاني فـي مسابقة جلالة السلطان للشباب

شهاب بن طارق :

– أفتخر كون نادي السيب أول ناد يفوز بكأس جلالته والبقاء فـي طليعة الأندية دليل واضح على السير وفق منظومة صحيحة وواضحة

– نهنئ الأندية الفائزة بالمراكز العشرة الأولى ونتمى لها التوفيق والنجاح فـي مسيرتها القادمة والعمل على الارتقاء بالمجال الشبابي والرياضي

رفع صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد رئيس مجلس إدارة نادي السيب أسمى عبارات الشكر والثناء والولاء للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لما يوليه جلالته لقطاع الشباب بسلطنة عمان من اهتمام.

كما قدم صاحب السمو التهنئة للأندية الفائزة بالمراكز العشرة الأولى متمنيا لها التوفيق والنجاح في مسيرتها القادمة والعمل على الارتقاء بالمجال الشبابي والرياضي في هذا البلد المعطاء في ظل مسيرة النهضة المتجددة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم .

فوز النادي بالمركز الثاني

وأشار صاحب السمو السيد رئيس مجلس إدارة نادي السيب في تصريحه، بعد إعلان نتيجة مسابقة صاحب الجلالة السلطان المعظم للشباب وفوز نادي السيب بالمركز الثاني فيها: إلى سعادته ببقاء النادي في طليعة الأندية طوال الأعوام التي نظمت فيها هذه المسابقة وهو دليل واضح على أن هذا النادي يسير وفق منظومة عمل صحيحة وواضحة، حيث أصبح نموذجا نفتخر به بين أندية سلطنة عمان .

وأضاف صاحب السمو السيد شهاب: إنني أفتخر بأن نادي السيب أول ناد يفوز بكأس جلالته في عام 1998 ويزيدني فخرا بأن هذا النادي الوحيد الذي حقق رقما قياسيا بالفوز به وهو أثنتا عشرة مرة .

مؤكدا سموه بأننا كنا نأمل بالفوز بالكأس هذا العام للمرة الثالثة عشرة؛ خاصة بعد الإنجازات الرياضية المحلية والخارجية خلال العام الماضي 2022م منها فوز الفريق الأول لكرة القدم بكأس الاتحاد الآسيوي إضافة إلى البطولات الثلاثة التي حققها على المستوى المحلي وتحقيق فريق الكرة الطائرة المركز الثالث على مستوى بطولة الأندية العربية إضافة إلى البطولات الأخرى التي حققها محليا ناهيك عن النتائج المتميزه التي حققتها الفرق الرياضية الأخرى بالنادي .

وأكد صاحب السمو السيد رئيس مجلس إدارة نادي السيب بأنه كان يحدوني الأمل بأن تتوج جهود شباب النادي الذي عمل بكل جهد وتفان في جميع القطاعات الرياضية والشبابيه خلال هذا العام بالمركز الأول .

تطــــويــر المســــابقـة

طالب صاحب السمو السيد رئيس مجلس إدارة نادي السيب القائمين على المسابقة بتطوير المسابقة وتحديث أسس تقييمها بما يتلاءم مع المستجدات والأهداف المتوخاة من رؤية عمان 2040 والتي تهدف إلى تطوير المجالات المختلفة التي يمارسها الشباب، كما طالب سموه بأن تكون هناك زيارات ميدانية من قبل القائمين على المسابقة للأندية للوقوف على ما تحويه هذه الأندية وما يمارسه الشباب فيها من أنشطة مختلفة إضافة إلى ما تحققه فرقها الرياضية والثقافية من نتائج يتم على ضوئها وضع درجات المسابقة.

شـــكر لوزارة الثقافة والرياضة والشباب

وتقدم صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد رئيس مجلس إدارة نادي السيب بالشكر لوزارة الثقافة والرياضة والشباب وعلى رأسها صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب على الجهود الواضحة والدور الكبير الذي تبذلها الوزارة من أجل تطوير هذه المسابقة ـ متمنيا سموه من أعضاء اللجنة الرئيسية للمسابقة العمل على تقييم العمل بهذه المسابقة وتطويرها وتحديثها بما يحقق الأهداف المرجوة منها .