برلين ـ د. ب. أ: تستعد فرانسيسكا برويس‎ للعودة للفريق الألماني، المشارك ببطولة العالم للبياثلون، واللعب في سباقات هذا الأسبوع بسويسرا، عقب تعافيها من الإصابة بعدوى فيروس كورونا، التي تسببت في فقدانها صدارة جدول ترتيب المسابقة. وذكر الاتحاد الألماني للتزلج، امس أن برويس تعتزم المشاركة في المنافسات التي تجرى ببلدة لينتسرهيد السويسرية، بدءا من غد الخميس، عقب غيابها عن سباقات الأسبوع الماضي في النمسا بسبب المرض.وقالت برويس في بيان للاتحاد «إنها خطتي للمنافسة في سباق السرعة يوم غدا الخميس آمل أن أشعر بتحسن بدني كل يوم وأن أكون مفعمة بالطاقة».أضافت برويس «كانت الانتكاسة التي تعرضت لها بمثابة تحديا آخر ووجدت صعوبة في قبول الموقف. لكنني أحاول أن أبقى مسترخية وأريد بناء شعور جيد في السباقات».

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