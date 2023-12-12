منتخبنا يواصل تدريباته بقيادة برانكو على فترتين صباحية ومسائية

الطريق إلى نهائيات آسيا 2023

البعثة تغادر برا إلى أبوظبي .. و فحوصات طبية للمشرفـي وأرشد وبلال والمشيفري والغيلاني

متابعة ـ صالح البارحي :

انطلقت في السابعة مساء أمس الأول تدريبات منتخبنا الوطني الأول بقيادة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش على ساحة الملعب الرئيسي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وذلك ضمن استعدادات (سامبا الخليج) لخوض نهائيات كأس أمم آسيا 2023 والتي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024م إن شاء الله تعالى، حيث يتواجد الاحمر في المجموعة السادسة التي تضم بجانبه كلا من السعودية وتايلند وقيرغيزستان، علما بأن مشواره سيبدأ بمواجهة خليجية خالصة وذات مستوى فني عال أمام أمام شقيقه منتخب السعودية على ستاد خليفة بن حمد بتاريخ 16 يناير، ويلعب مباراته الثانية امام تايلند على ستاد ناصر عبدالله بن خليفة 21 يناير ويختم مشواره أمام قيرغيزستان 25 يناير إن شاء الله تعالى .

الجدير بالذكر، بأن الحصة التدريبية الأولى انطلقت بمشاركة (26) لاعبا بسبب عدم انضمام كل من فايز الرشيدي وجميل اليحمدي وامجد الحارثي الذي يتواجد بالدوحة في رحلة علاج مكثفة، وكانت عبارة عن تدريبات اللياقة والإطالة لإزالة الجهد خاصة عن لاعبي النهضة والسيب، فيما انهاها برانكو بتقسيمة مقننة على مساحة نصف الملعب حقق من خلالها الاهداف التي وضعها للتدريب الأول .

حصتان يوميا

برانكو ومعاونوه في الطاقم الفني ارتأوا أن يخوض الاحمر حصتين تدريبيتين يوميا (مسائية وصباحية) على مدار يومي (الثلاثاء والاربعاء)، حيث بدأ الاحمر صباح أمس خوض أول حصة تدريبية صباحية لمدة ساعة ونصف بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بمشاركة (21) لاعبا، تركزت بشكل مباشر على رفع المعدل البدني للاعبين، فيما خاض الحصة المسائية في السابعة مساء أمس بالملعب الرئيسي بالمجمع بمشاركة جميع اللاعبين المتواجدين بالمعسكر حاليا (26) لاعبا، وسيواصل برانكو العمل في تدريب اليوم بنظام الحصتين الصباحية والمسائية ، فيما ينهي المعسكر الداخلي بحصة تدريبية مسائية فقط يخوضها مساء غد إن شاء الله تعالى .

الغيلاني منفردا

لم يتمكن عبدالعزيز الغيلاني من لخوض التدريبات الجماعية خلال اليومين الماضيين، حيث أنهى التدريب منفردا في اليوم الأول بالجري حول الملعب دون مشاركة زملاؤه اللاعبين بأرضية الملعب بناء على طلب الجهاز الطبي .

غياب خماسي

غاب عند التدريبات الصباحية يوم أمس كل من عبدالله المشرفي، عبدالرحمن المشيفري، أرشد العلوي، عبدالعزيز الغيلاني، بلال البلوشي، وذلك بسبب إجرائهم للفحص الطبي في ذات التوقيت، وهو الفحص الشامل الذي يطلبه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قبل خوض المنافسات الآسيوية بنهائيات كأس الأمم بالدوحة .

الجدير بالذكر، أن الخماسي لم يكن ضمن المعسكر السابق للمنتخب والذي قام لاعبوه بإجراء الفحوصات المطلوبة في تلك الفترة .

السفر براّ

ستغادر بعثة منتخبنا متوجهة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي عبر الطريق البري، وذلك بعد غد (الجمعة) ، حيث يواصل الاحمر معسكره هناك استكمالا لاستعداداته لخوض نهائيات الآسيوية بالدوحة، وسيخوض الاحمر خلاله مباراتين دوليتين وديتين أمام الصين بتاريخ 29 ديسمبر والثانية أمام منتخب الامارات يوم السبت 6 يناير 2024م ، في حين تغادر البعثة إلى الدوحة صباح الاثنين 8 يناير إن شاء الله تعالى . الجدير بالذكر، بأن ملاعب التدريبات بمعسكر الامارات لم تتحدد حتى الآن، ولا زالت الامور في طور التنسيق النهائي، فيما تحدد فندق الإقامة بشكل نهائي .