نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاميرا المونديال.. شاهد غرفة ملابس اتحاد جدة قبل مواجهة أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر موقع اتحاد جدة السعودي، جاهزية غرفة ملابس الفريق قبل المواجهة المرتقبة والتي تقام اليوم الثلاثاء ضد نظيره أوكلاند سيتي، في أول مواجهات كأس العالم للأندية لعام2023.



وتنطلق اليوم الثلاثاء بطولة كأس العالم للأندية السعودية لعام 2023، والتي تقام من 12 إلى 22 ديسمبر، وتعد هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها المملكة العربية السعودية هذه البطولة.



موعد المباراة الاتحاد ضد أوكلاند سيتي اليوم



وتقام المواجهة المنتظر بين الاتحاد ضد أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي من بطولة كأس العالم للأندية 2023 اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيلة الرسمي لنادي الاتحاد ضد أوكلاند سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جروهي

خط الدفاع: حجازي، هوساوي، كادش، الشنقيطي.

خط الوسط: كانتي، الغامدي، فابينيو.

خط الهجوم: بنزيما، رومارينهو، كورنادو.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأوكلاند

تردد قنوات ssc

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات

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التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.