أحمد فتوح ينشر صورة جديدة مثيرة (شاهد)

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أحمد جودة - القاهرة -

حرص أحمد أبو الفتوح لاعب نادي الزمالك على نشر صورة جديدة مثيرة من تدريبات اليوم استعدادًا لمواجهة المصري في دوري نايل.

ونشر أحمد أبو الفتوح عبر حسابه الرسمي على "الانسجترام "صورة بقميص تدريبات الزمالك اليوم استعدادًا لمواجهة المصري في دوري نايل.

أحمد فتوح

يذكر أن نادي الزمالك يحتل المركز العاشر برصيد 11 نقطة من 7 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وله مباراة مؤجلة أمام الإتحاد السكندري.

واصل نادي الزمالك تدريباته مساء اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي في دوري نايل.

وحقق الزمالك الفوز على سيجردا الانجولي بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراه الزمالك والمصري في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري ضمن لقاءات الجولة التاسعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم الخميس القادم على ستاد برج العرب.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في دوري نايل

تنقل مباراة الزمالك والمصري ضمن لقاءات الجولة التاسعة من منافسات دوري نايل على قناة أون تايم سبورت المالكة لحقوق مباريات دوري نايل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.