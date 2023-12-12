نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للشهر الثالث على التوالي.. محمد صلاح لاعب شهر نوفمبر في ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصد الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، جائزة أفضل لاعب داخل الريدز عن شهر نوفمبر الماضي.

محمد صلاح لاعب الشهر مع ليفربول

ونشر نادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي إكس، اعلان فوز محمد صلاح بجائزة لاعب الشهر حيث قال: "محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر نوفمبر".

وتابع البيان: "يحصل المصري على الجائزة للشهر الثالث على التوالي بعد أن تصدر استطلاع رأي المشجعين على موقع النادي".

وسجل محمد صلاح ثلاثة أهداف وقدم تمريرة حاسمة في مبارياته الست مع ليفربول خلال هذه الفترة، ليحتفظ باللقب متفوقًا على زملائه ترينت ألكسندر أرنولد ولويس دياز.

