نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ساندوتش المونديال".. تعرف على القيمة السوقية لنادي اتحاد جدة قبل كأس العالم للأندية 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ نادي اتحاد جدة السعودي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بمواجهة قوية ضد نظيره أوكلاند سيتي النيوزلندي في البطولة التي تستضيفها مدينة "جدة "في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

وانطلقت مباراة الاتحاد السعودي ضد نظيره أوكلاند سيتي في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 12 ديسمبر الجاري، على استاد "الجوهرة المشعة" ضمن فعاليات الدور الأول من البطولة العالمية.

وتعد هذه المشاركة الثانية لنادي اتحاد جدة السعودي في بطولة كأس العالم للأندية بعدما سبق وشارك في نسخة البطولة عام 2005 وحقق انتصار وحيد وتلقى هزيمتين وحصل على المركز الخامس في المونديال.

ويتسلح الاتحاد بكوكبة من أبرز نجوم الكرة العالمية في نسخة هذا العام على رأسهم الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي فابينيو من أجل الوصول إلى الأدوار النهائية للمونديال ومحاولة المنافسة على لقب البطولة.

ويستعرض "دوت الخليج الرياضي" في هذا التقرير القيمة السوقية لنادي الاتحاد السعودي وأغلى اللاعبين في صفوف الفريق قبل انطلاق مشواره في بطولة كأس العالم للأندية:

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في احصائيات كرة القدم، تبلغ القيمة السوقية لنادي الاتحاد السعودي قبل مشاركته في كأس العالم للأندية 114.43 مليون يورو وذلك بعد الصفقات التي أبرمها النادي الصيف الماضي.

ويعد البرازيلي فابينيو الأغلى في صفوف نادي الاتحاد السعودي وتبلغ قيمته 38 مليون يورو، ويأتي في المرتبة الثانية الفرنسي كريم بنزيما وتبلغ قيمته السوقية 15 مليون يورو، ويتساوى معه لويز فيليبي بـنفس القيمة أيضًا.

وإليكم أغلى 10 لاعبين في اتحاد جدة قبل المونديال:

1- البرازيلي فابينيو 38 مليون يورو

2- الفرنسي كريم بنزيما 15 مليون يورو

3- البرازيلي لويز فيليبي 15 مليون يورو

4- الفرنسي نجولو كانتي 12 مليون يورو

5- البرتغالي جوتا 11 مليون يوور

6- البرازيلي كورونادو 6 مليون يورو

7- البرازيلي رومارينهو 4.2 مليون يورو

8- المغربي عبد الرزاق حمدالله 3 مليون يورو

9- المصري أحمد حجازي 2.5 مليون يورو

10- السعودي عبد الرحمن العبود 1.3 مليون يورو