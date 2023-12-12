نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ماهر يجهز لمواجهة الزمالك من بوابة سارجادا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعكف علي ماهر المدير الفني للنادي المصري على مراجعة مباريات الزمالك وأخرها لقاء سارجادا ببطولة كأس الكونفيدالية وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف للفريق الأبيض قبل لقاء يوم الخميس المقبل.

يستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة الزمالك بالجولة التاسعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز على ستاد الجيش ببرج العرب.

يسعي علي ماهر لتحقيق الفوز على الفريق الأبيض من أجل حصد ثلاث نقاط لتحسين موقف الفريق البورسعيدي في ترتيب جدول الدوري.

المصري ينتظم في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادًا لمواجهة الزمالك

ينتظم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، مساء اليوم الثلاثاء في معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب استعدادًا للزمالك.

كان الفريق قد خاض اليوم على ستاد الكلية الحربية مرانه الأساسي استعدادًا للقاء، وهو المران الذي اشتمل على عدد من الوحدات البدنية والفنية.

اختتم المران بتقسيمة قوية شهدت منافسة بين جميع اللاعبين من أجل كسب ثقة الجهاز الفني للفريق، فيما يختتم الفريق تدريباته غدا الأربعاء بمران خفيف ببرج العرب.



ترتيب المصري والزمالك بالدوري

يحتل النادي المصري المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة، وخاض المصري 7 مباريات، فاز في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13.



يحتل الزمالك المركز العاشر فى جدول مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة، بعدما خاض الفريق الأبيض 7 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبو الزمالك 14 هدفًا واستقبلت شباكهم 9 أهداف أخرى.