نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 تغييرات في تشكيل ريال مدريد أمام يونيون برلين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق بعد قليل المواجهة المنتظره بين فريق ريال مدريد ضد نظيره يونيون برلين في المواجهة التي تقام ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد المواجهة بين ريال مدريد ضو يونيون برلين



وتنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.



وتذاع مباراة ريال مدريد ضد نظيره فريق يونيون برلين، عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس، والذي تعد الناقل الحصري والوحيد لبطولة دوري أبطال أوروبا.

حيث قام الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، بالإعلان عن تشكيل فريقه لمواجهة يونيون برلين، حيث جاء كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، ناتشو، ألابا، فيران جارسيا.

خط الوسط: فالفيردي، مودريتش، سيبايوس، بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، خوسيلو.