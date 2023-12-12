نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة هدف محقق.. كورنادو يضيع أول أهداف الاتحاد أمام أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فشل كورنادو نجم نادي اتحاد جدة، في إحراز اول أهداف فريقه خلال المواجهة التي تقام حاليا أمام نظيره أوكلاند سيتي النيوزلندي، في كأس العالم للأندية.

وتوغل الفرنسي كانتي من الجانب الأيمن، ليرسل عرضية قوية يبعدها دفاع أوكلاند، إلى أقدام كورنادو أمام المرمى، ليسددها بعيدا ويضيع فرصة مؤكدة للعميد في الريع ساعة الأولى من اللقاء.

- القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

وتنقل مجموعة قنوات السعودية الرياضية "SSC"، أحداث ومباريات بطولة كأس العالم للأندية، والتي تقام داخل المملكة العربية السعودية هذا العام في نسختها العشرون، عبر مختلف الأقمار الصناعية داخل السعودية والشرق الأوسط، والتي يمكنكم استقبالها عبر الترددات التالية:

تردد قناة ssc 1 على النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة ssc عربسات

القمرة الصناعي: العرب سات.

التردد: 12418.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

التشفير: لا يوجد تشغير للقناة.

الجودة: اتش دي.

