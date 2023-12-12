نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العالم للأندية 2023.. رومارينهو يهز شباك أوكلاند سيتي بالهدف الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أحرز نادي اتحاد جدة السعودي أول أهداف المباراة أمام نظيره أوكلاند سيتي، في افتتاحية كأس العالم 2023، في الدقيقة 30 من المباراة.

وجاء الهدف عن طريق رومارينهو نجم خط هجوم العميد بعد مضي نصف ساعه، من عرضية متقنة من أقدام زكريا الهوساوي، ليسددها رومارينهو بقوة على يمين حارس المرمى.



- القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

وتنقل مجموعة قنوات السعودية الرياضية "SSC"، أحداث ومباريات بطولة كأس العالم للأندية، والتي تقام داخل المملكة العربية السعودية هذا العام في نسختها العشرون، عبر مختلف الأقمار الصناعية داخل السعودية والشرق الأوسط، والتي يمكنكم استقبالها عبر الترددات التالية:

تردد قناة ssc 1 على النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة ssc عربسات

القمرة الصناعي: العرب سات.

التردد: 12418.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

التشفير: لا يوجد تشغير للقناة.

الجودة: اتش دي.