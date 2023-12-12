نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق بايرن ميونخ، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره فريق بايرن ميونخ، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام بايرن ميونخ في دوري الأبطال

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، هاري ماجواير، لوك شاو، ريجيلون.

خط الوسط: سفيان أمرابط، سكوت مكتوميناي، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: راسموس هويلوند، أنتوني، جارناتشو.

موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة مانشستر يونايتد أمام نظيره فريق بايرن ميونخ، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة دوري أبطال أوروبا.