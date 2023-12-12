نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مونديال الأندية 2023.. بنزيما يضع ثالث أهداف اتحاد جدة في مرمى أوكلاند سيتي (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نجح الفرنسي كريم بنزيما، نجم خط هجوم نادي اتحاد جدة السعودي في إحراز ثالث أهداف العميد، في أولى مواجهات الاتحاد بكأس العالم للأندية 2023.

وجاء هدف الاتحاد الثالث في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، بعد تمريرة بكعب القدم من كانتي وصلت إلى مهند الشنقيطي، ليضع عرضية سحرية داخل منطقة الجزاء إلى أقدام بنزيما الذي سددها بقوة داخل المرمى.



- القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

وتنقل مجموعة قنوات السعودية الرياضية "SSC"، أحداث ومباريات بطولة كأس العالم للأندية، والتي تقام داخل المملكة العربية السعودية هذا العام في نسختها العشرون، عبر مختلف الأقمار الصناعية داخل السعودية والشرق الأوسط، والتي يمكنكم استقبالها عبر الترددات التالية:

تردد قناة ssc 1 على النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة ssc عربسات

القمرة الصناعي: العرب سات.

التردد: 12418.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

التشفير: لا يوجد تشغير للقناة.

الجودة: اتش دي.