نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الزمالك يعلن عبر "دوت الخليج الرياضي" موقف معتمد جمال بشكل نهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف حسام المندوه أمين الصندوق بنادي الزمالك مصير معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض خلال الفترة المقبلة في ظل الحديث عن مفاوضات مع مدربين أجانب.

معتمد جمال مديرًا فنيًا للزمالك

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد أعلن توقيع عقود رسمية مع معتمد جمال المدير الفني الحالي للفريق بهدف خلق حالة من الاستقرار داخل الفريق.

من جانبه قال حسام المندوه أمين الصندوق بنادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ موقع "دوت الخليج الرياضي": "معتمد جمال موجود ومكمل في نادي الزمالك لنهاية الموسم الحالي".

وأكمل حسام المندوه: "الفريق يسير بشكل جيد جدا مع معتمد جمال وحقق الفوز في جميع المباريات ومن الوارد إضافة فردين للجهاز الفني خلال الفترة المقبلة".

وأتم أمين الصندوق بنادي الزمالك تصريحاته بالقول: "من قال أننا سنقيل معتمد جمال، وقعنا معه عقدًا لغلق باب الحديث عن التعاقد مع مدربين جدد وخلق حالة استقرار داخل الفريق".

وفي سياق آخر يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال تدريباته لمواجهة المصري البورسعيدي ضمن إطار منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري العام.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي في تمام الساعة السابعة مساء الخميس المقبل على أرضية ملعب الجيش ببرج العرب.