نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح المونديال.. اتحاد جدة ينهى الشوط الأول بثلاثية بمرمى أوكلاند سيتي بكأس العالم للأندية 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي شوط المباراة الأول بثلاثة أهداف نظيفة بشباك نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي في اللقاء القوي الذي يجمعهم الآن بستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية" الجوهرة المشعة" ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية.

الشوط الأول

بدأت أحداث مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي وكانت هناك قوة كبيرة من جانب الفريقان وتعددت محاولات الاتحاد لتسجيل هدف ولكن لم ينجح حتى سجل رومارينهو الأول في الدقيقة 29 وسجل كانتي الثاني في الدقيقة 34 واختتم بنزيما الأهداف بالشوط الأول في الدقيقة 40 لينتهى 3/0.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأوكلاند

تردد قنوات ssc

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6

