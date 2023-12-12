نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة النني.. أرسنال يتأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا رغم التعادل أمام آيندهوفن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فريق آيندهوفن، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

أحداث المباراة

وشهدت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول بمباراة أرسنال ضد آيندهوفن، بضغط كبير من جانب لاعبي الجانرز، الذي كان يسعى لتسجيل هدف أول مبكر.

وفي الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، نجح اللاعب نيكيتاه مهاجم فريق أرسنال، في تسجيل الهدف الأول لفريقه، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة أرسنال ضد آيندهوفن، بتقدم الجانرز، بهدف نظيف.

ومع أحداث الشوط الثاني؛ تمكن فريق آيندهوفن من إدراك هدف التعادل الأول في شباك أرسنال، عن طريق اللاعب فيرتيسين عند الدقيقة 50.

وشارك النجم المصري محمد النني لاعب خط وسط فريق أرسنال، بشكل أساسي مع الجانرز في مباراة اليوم، ببطولة دوري أبطال أوروبا، لأول مرة منذ يوم 16 مارس من عام 2016 الماضي.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق أرسنال، إلى النقطة 13 في صدارة مجموعته الثانية، بينما يتواجد فريق آيندهوفن في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 9 نقاط، ليتأهل الفريقين إلى دور ال 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.