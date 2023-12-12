نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح المونديال.. اتحاد جدة يفوز على أوكلاند سيتي بثلاثية بكأس العالم للأندية 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي الفوز بثلاثة أهداف نظيفة على نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي في اللقاء القوي الذي جمعهم منذ قليل بستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية" الجوهرة المشعة" ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية.

الشوط الأول

بدأت أحداث مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي وكانت هناك قوة كبيرة من جانب الفريقان وتعددت محاولات الاتحاد لتسجيل هدف ولكن لم ينجح حتى سجل رومارينهو الأول في الدقيقة 29 وسجل كانتي الثاني في الدقيقة 34 واختتم بنزيما الأهداف بالشوط الأول في الدقيقة 40 لينتهى 3/0.

الشوط الثاني

وبدأ الشوط الثاني برتم هادئ نسبيا وتعددت محاولات الفريقان لتسجيل هدف رابع للاتحاد والأول لأوكلاند سيتي لمحاولة تقليص الفارق ولكنهم لم ينجحوا في ذلك وكان هناك عدة محاولات للاعبي الاتحاد لتسجيل هدف قاتل للقاء ولكن انتهت المباراة 3/0 ليضرب العميد موعد مع نظيره الأهلي المصري يوم الجمعة الموافق 19 ديسمبر الحالي.