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أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية للمنصورة والمالية وسبورتنج والاوليمبي بالجولة الثامنة بمجموعتى بحري بدورى القسم الثاني

تنطلق في الثانية والنصف من عصر الأربعاء منافسات الجولة الثامنة بمجموعتى بحري بدورى القسم الثاني ب.

المجموعة الخامسة

1- مركز شباب القزازين مع المنصورة

على ستاد دمياط الجديدة واقوى لقاءات الجولة بين قمة المجموعة شباب القزازين متصدر المجموعة بقيادة سامح العربى برصيد 16 نقطة مع فريق المنصورة وصيف المجموعة بقيادة عبد اللطيف الدومانى برصيد 13 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق شباب القزازين على فريق بنى عبيد بهدفين نظيفين بينما فاز فريق المنصورة على فريق صيد المحلة بهدف دون رد.

2- مالية كفر الزيات مع بنى عبيد

على ملعب نادي المالية يلتقي فريق مالية كفر الزيات صاحب المركز الثالث بقيادة منير عقيلة برصيد 12 نقطة مع فريق بنى عبيد صاحب المركز الخامس بقيادة اكرم عبد المجيد برصيد 9 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق مالية كفر الزيات على فريق شباب تلا بهدفين مقابل هدف بينما تلقي فريق بنى عبيد الهزيمة من فريق شباب القزازين بهدفين نظيفين.

3- كفر الشيخ مع صيد المحلة

على ستاد كفر الشيخ يلعب فريق

كفر الشيخ صاحب المركز السابع بقيادة رفعت الزواوي برصيد 7 نقاط مع فريق صيد المحلة صاحب المركز الرابع بقيادة خالد الامام برصيد 9 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية هزيمة كفر الشيخ من بلقاس بينما تلقي فريق صيد المحلة الهزيمة من فريق المنصورة.

4 - اتحاد نبروه مع شباب تلا

على ملعب نادي اتحاد نبروه يخوض فريق اتحاد نبروه صاحب المركز السادس بقيادة عبد الفتاح عبد الرازق برصيد 8 نقاط لقاء صعب مع فريق شباب تلا متذيل المجموعة بقياده كريم علوان والسيد عبد الغفار برصيد 3 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية تعادل فريق اتحاد نبروه مع فريق بايونيرز سلبيًا بينما تلقي فريق شباب تلا الهزيمة من فريق مالية كفر الزيات بهدفين مقابل هدف.

مباريات الخميس



-بلقاس مع بايونيرز

على ملعب نادي اتحاد نبروه يواجه فريق بلقاس صاحب المركز التاسع بقيادة طارق جمال برصيد 6 نقاط فريق بايونيرز صاحب المركز الثامن بقيادة خالد متولي برصيد 7 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق بلقاس على فريق كفر الشيخ بهدف دون رد بينما تعادل فريق بايونيرز مع فريق اتحاد نبروه سلبيًا

المجموعة السادسة

1- سبورتنج مع الهلال الضبعة

على ملعب نادي سبورتنج يصطدم فريق سبورتنج متصدر المجموعة بقيادة احمد فاروق برصيد 14 نقطة بفريق الهلال الضبعة صاحب المركز الرابع بقيادة على عاشور برصيد 11 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق سبورتنج على فريق دلفى بثلاثية مقابل هدفين بينما تعادل فريق الهلال الضبعة مع فريق دمنهور سلبيًا.

2- الحمام مع الاوليمبي

على ملعب نادي الحمام ولقاء صعب بين فريق الحمام وصيف المجموعة بقيادة محمد كابوريا برصيد 12 نقطة مع فريق الاوليمبي صاحب المركز السادس بقيادة احمد سمير بعد رحيل محمد كيتا المدير الفني برصيد9 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق الحمام على فريق اسكندرية للبترول بهدفين مقابل هدف بينما تلقي فريق الاوليمبي الهزيمة من فريق طلائع الاسطول بهدف دون رد.

3- الإسكندرية للبترول مع دلفى

على ملعب نادي الاسكندرية يحل فريق دلفى صاحب المركز الخامس بقيادة جمال السيد برصيد 10 نقاط ضيفًا ثقيلًا على فريق اسكندرية للبترول متذيل المجموعة بقياده تامر فاروق برصيد 4 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية هزيمة دلفى من فريق سبورتنج بثلاثية مقابل هدفين بينما تلقي فريق اسكندرية للبترول الهزيمة من فريق طلائع الاسطول بهدف دون رد.

4- دمنهور مع شباب كوم حمادة

على ملعب نادي دمنهور يستقبل فريق العاب دمنهور صاحب المركز الثامن بقيادة باسم الرجال المدرب العام برصيد 7 نقاط فريق كوم حمادة صاحب المركز الثالث بقيادة حسن مصطفى برصيد 11 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية تعادل فريق شباب كوم حمادة مع المجد السكندري بهدف لمثله بينما تعادل فريق العاب دمنهور مع فريق

الهلال الضبعة بهدف لمثله.

5- المجد السكندري مع طلائع الاسطول

يستضيف ستاد جامعة الإسكندرية لقاء متكافئة بين فريق المجد السكندري صاحب المركز السابع بقيادة محمود التركي برصيد 7 نقاط فريق طلائع الاسطول بقيادة

علاء المنى بنفس الرصيد.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق طلائع الاسطول في مفاجأة من العيار الثقيل على الاوليمبي بهدف دون رد، بينما تعادل المجد السكندري مع كوم حمادة بهدف لمثله.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- شباب القزازين 16 نقاط

2- المنصورة 13 نقاط

3- المالية 12 نقطة

4-صيد المحله9 نقاط

5- بني عبيد 9 نقاط

6- اتحاد نبروه 8 نقاط

7- كفر الشيخ 7 نقاط

8- بايونيرز 7 نقاط

9- بلقاس6 نقاط

10- شباب تلا 3 نقاط



ترتيب المجموعة السادسة

1- سبورتنج 14 نقطة

2- الحمام 12 نقطة

3- كوم حمادة 11 نقاط

4- الهلال الضبعة 11 نقاط

5- دلفى 10 نقاط

6- الاوليمبي 9 نقاط

7- العاب دمنهور 7 نقاط

8-المجد السكندري 7 نقاط

9- اسكندريه للبترول 7 نقاط

10- طلائع الاسطول 3 نقاط