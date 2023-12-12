نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تاريخ المونديال".. الاتحاد السعودي يتفوق على الأهلي قبل صدام كأس العالم للأندية 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضرب نادي الاتحاد السعودي موعدًا ناريًا مع نظيره الأهلي المصري في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعدما تخطى عقبة أوكلاند سيتي النيوزلندي في افتتاح مشواره بالبطولة.

وتغلب نادي الاتحاد السعودي على نظيره أوكلاند سيتي بنتيجة 3 – 0، سجلهم، رومارينهو ونجولو كانتي، وكريم بنزيما ضمن منافسات الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية ليتأهل العميد لملاقاة الأهلي في ربع نهائي البطولة.

ومن المقرر إقامة مباراة الأهلي ضد الاتحاد يوم 15 ديسمبر الجاري في الدور ربع النهائي لكأس العالم للأندية.



تاريخ مواجهات الأهلي ضد الاتحاد السعودي

وسبق والتقى الأهلي مع نظيره اتحاد جدة في 4 مواجهات سابقة قبل الصدام المرتقب بين الفريقين في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية، ولم يفز المارد الأحمر في أي مباراة، مقابل 3 انتصارات للفريق السعودي وتعادل وحيد.

أول مواجهة جمعت الأهلي والاتحاد كانت في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الكؤوس العربية 1992 وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهما

تكرر الصدام بين الفريقين مجددًا وذلك عام 1995 في بطولة النخبة العربية، وفاز الاتحاد بهدف دون رد.

ثالث المواجهات بين الأهلي واتحاد جدة كانت في السوبر المصري السعودي (كأس حسني مبارك) عام 2001 وفاز بطل السعودية مجددًا بهدف دون رد.

أما آخر المواجهات بين الفريقين كانت في كأس العالم للأندية عام 2005 وفاز الاتحاد بهدف نظيف أيضًا.