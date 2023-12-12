إبراهيم نور الدين عن الانتخابات: ملحمة تاريخية تجعلنا نفتخر بأننا مصريين

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، عن دعمه الكبير لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتولي البلاد في هذه الفترة الصعبة ومواصلة المشروعات والتطورات.

وكتب إبراهيم نور الدين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:«ما تشهده مصر في هذه الأيام من استحقاق دستوري، للانتخابات الرئاسية ملحمة تاريخية تجعلنا نفتخر بأننا مصريين».

وأشاد بالمشاركة الفعالة للمواطنين في الانتخابات مستطردًا:«والالتفاف والمشاركة الفعالة تظهر مدى حب الشعب لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤسس الجمهورية الجديدة 2030».

الجدير بالذكر اجريت الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.