نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العالم للأندية.. التشكيل المتوقع لفريق الأهلي ضد اتحاد جدة السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موعد المباراة المرتقبة لمواجهة الاتحاد عقب فوزه على أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة، في أول مباراة من كأس العالم للأندية لعام 2023.



وقد فاز اتحاد جدة السعودي على أوكلاند سيتي بنتيجة 3-0 في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الجوهرة المشعة، في افتتاح كأس العالم للأندية 2023.



موعد مباراة الأهلي ضد اتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية



ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الاتحاد يوم الجمعة المقبل، الموافق 15-12-2023، ويحتضن اللقاء ملعب "الجوهرة المشعة"، وذلك في إطار الدور الثاني من منافسات كأس العالم للأندية.



وتنطلق صافرة الحكم الذي يقود المواجهة المنتظره، والتي تجمع بين الاتحاد والأهلي يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد اتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية



وتبث مباراة الاتحاد ضد الأهلي مساء الجمعة المقبل، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD.



تشكيل الأهلي المتوقع أمام اتحاد جدة

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أليو ديانج.

خط الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو.