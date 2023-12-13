نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لانس يفوز على إشبيلية في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت المباراة التي جمعت بين فريقي لانس الفرنسي وإشبيلية الإسباني ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري أبطال أوروبا بفوز لانس بهدفين مقابل هدف واحد.

نتيجة المباراة:

وفي الشوط الأول شهدت المباراة محاولات من جانب الفريقين لإحراز أهداف ولكن لم تسفر عن شيء لينتهي بعد ذلك الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني استمرت المحاولات من جانب الفريقين لإحراز أهداف وفي الدقيقة 63 أحرز بيرزيميلاسف الهدف الأول لنادي لانس وفي الدقيقة 79 أحرز سيرجيو راموس هدف التعادل لنادي إشبيلية وفي الدقيقة 90 أحرز أنجيلو فولغيني الهدف الثاني لنادي لانس لتنتهي المباراة بعد ذلك بفوز لانس بهدفين مقابل هدف واحد.

ترتيب الفريقين

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي لانس إلي 8 نقاط في المركز الثالث بينما تجمد رصيد نادي إشبيلية عند نقطتين في المركز الرابع.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي لانس لمواجهة ستاد ريمس ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الفرنسي والمقرر إقامتها مساء يوم السبت القادم.

القناة الناقلة لمباراة لانس وستاد رميس

تنقل مباراة لانس وستاد رميس ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الفرنسي على قناة bein sport hd 2 المالكة لحقوق مباريات الدوري الفرنسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.