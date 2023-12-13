نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاس العالم للأندية 2023.. أول تعليق من نجم الاتحاد بعد الفوز على أوكلاند سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي عن سعادته الكبيرة وفخره بفوز فريقه اليوم بثلاثية نظيفة أمام أوكلاند سيتي النيوزلندي في اللقاء الذي جمعهم ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم للأندية.

كانتي يعلم مدى صعوبة اللقاء

وقال نجولو كانتي: "نعرف اننا سنلعب أمام الأهلي البطل الإفريقي وسنلعب بكل قوة للفوز واسعاد جماهيرنا وتحقيق اللقب لهم".

وتابع: "بطولة كأس العالم في جدة ويجب علينا تحقيق البطولة هذة المرة والعودة بالكأس الغالي".

هدف الاتحاد بالفترة القادمة

وقال كورنادو: "من الجيد أن نفوز في المباراة الاولى ونخرج بكلين شيت من اللقاء، وغدًا سنبدأ العمل لمواجهة الأهلي المصري".

