نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العالم للأندية 2023.. تعليق مثير من مدرب اتحاد جدة عن مواجهة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث مارسيلو جارياردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة عقب فوز فريقه أمام أوكلاند سيتي بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب "الجوهرة المشعة" في افتتاح كأس العالم للأندية 2023.

وقال جاياردو المدير الفني لاتحاد جدة في المؤتمر الصحفي بعد مباراة أوكلاند سيتي:" كان كل شيء على ما يرام، استمتعت بمشاهدة الفريق يؤدي على أرضية الملعب، مع الضغط النفسي الذي كان علينا اليوم وضعنا أمام الزامية الفوز في المباراة الافتتاحية أمام جماهيرنا، مباراة ناجحة لنا وممتعة للجماهير".

وأضاف مارسيلو: "اللاعبين يشعرون بالثقة بعد هذا الفوز، ومتأكد أنهم سيخوضون مباراة صعبة يوم الجمعة أمام الأهلي، لكن الآن حان الوقت للراحة ثم الاستعداد للمباراة القادمة.

موعد مباراة الاتحاد ضد الأهلي في كأس العالم للأندية

يواجه الاتحاد نظيره الأهلي يوم الجمعة المقبل 15-12-2023 على ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الدور الثاني من مونديال الأندية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.