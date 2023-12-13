موعد مباراة برشلونة ضد رويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني استعداداته لمواجهة نظيره فريق أنتويرب البلجيكي اليوم الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة ضد رويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا

وتبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب فريق أنتويرب البلجيكي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما يحتل فريق أنتويرب البلجيكي المركز الرابع والأخير دون أي رصيد من النقاط.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد رويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا

وسوف يتم نقل مباراة فريق برشلونة الإسباني أمام نظيره فريق أنتويرب البلجيكي اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.