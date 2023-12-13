نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهيب عبد الهادي يكشف موقف أحمد عبد القادر مع الأهلي في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن موقف أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي مع القلعة الحمراء في الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكد مهيب عبد الهادي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "اللعيب "على قناة "أم بي سي مصر":وجهة أحمد عبد القادر القادمة في الانتقالات الشتوية القادمة سيكون الانتقال للاحتراف الخارجي وليس الانتقال إلى أحد أندية الدوري المصري".

خاض لاعبو النادي الأهلي مرانه الأول في السعودية مساء اليوم استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية.

يسعى مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي تحقيق الفوز على اتحاد جدة والتأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراه الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة اتحاد جدة ضمن مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ملعب الجوهرة المشعة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

تنقل مباراة الأهلي واتحاد جدة ضمن مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية على قناة scc sports hd1 المالكة لحقوق مباريات كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعليق المعلق مدحت شلبي.