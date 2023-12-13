نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ورويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة أمام نظيره فريق أنتويرب البلجيكي اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ورويال أنتويرب

ويواجه فريق برشلونة نظيره فريق أنتويرب البلجيكي اليوم الأربعاء في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بصدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، فيما يتزيل فريق أنتويرب المجموعة دون أي رصيد من النقاط.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة مباراة برشلونة أمام نظيره فريق أنتويرب البلجيكي في دوري أبطال أوروبا: