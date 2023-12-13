نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اضبط التردد.. كيف تشاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب عشاق المارد الأحمر في معرفة كيفية مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد جدة، حيث سيجمعهما لقاء من العيار الثقيل مساء الجمعة المقبلة 15 ديسمبر 2023، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

ويحتضن ملعب "الجوهرة المشعة"، هذا اللقاء الصعب والقوي بين فريقي الأهلي واتحاد جدة، ضمن منافسات الدور الثاني من مونديال الأندية المقام في السعودية من الفترة 12 ديسمبر حتى 18 من نفس الشهر.

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد في كأس العالم للأندية

تنطلق صافرة البداية لمباراة الأهلي والاتحاد يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد في كأس العالم للأندية

تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة الأهلي ضد الاتحاد مساء الجمعة المقبلة، عبر قنواتها وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق فهد العتيبي على القناة الصوتية الأولى ومدحت شلبي على القناة الصوتية الثانية.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، تردد قناة SSC HD1، الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

قناة SSC HD1 على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: HD.

قناة SSC HD1 على العرب سات

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: HD.

قناة SSC على القمر الصناعي بدر سات

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4 أو 2/3.

التردد: 12418.

جودة العرض: HD.