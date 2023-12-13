القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد سيرفينيا زفيزدا في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان، عن القنوات الناقلة للمواجهة المرتقبة والقوية التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مع نظيره فريق سيرفينيا زفيزدا، مساء اليوم الأربعاء الموافق 13 من شهر ديسمبر الجاري.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد سيرفينيا زفيزدا

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة مانشستر سيتي وسرفينا زفيزدا في الجولة السادسة والأخيرة من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، والساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك على ملعب "راجكو ميتيتش".

حيث يحتل فريق مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد فريق سرفينا زفيزدا في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد سرفينا زفيزدا في دوري أبطال أوروبا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث مباراة مانشستر سيتي ضد سيرفينيا زفيزدا عبر قناة beIN Sports 2 HD بصوت المعلق المصري الشهير علي محمد علي.

تردد قناة beIN sports 2 على نايل سات

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: نايل سات.