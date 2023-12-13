موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد لاتسيو في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم العالمية مباراة أتلتيكو مدريد ولاتسيو وذلك ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وقع كلا من أتلتيكو مدريد ولاتسيو في المجموعة الخامسة بجانب كلا من فينورد الهولندي وسيلتك الاسكتلندي

فاز أتلتيكو مدريد في الجولة الماضية على فينورد بثلاثة أهداف مقابل هدف كما فاز لاتسيو على سيلتك بثنائية نظيفة في نفس الجولة.

موقف أتلتيكو مدريد ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا

يحتل أتلتيكو مدريد صدارة المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 11 نقطة ويليه لاتسيو في المركز الثاني برصيد 10 نقاط أيضًا ثم جاء فينورد الهولندي في المركز الثالث برصيد 6 نقا، بينما يتذيل سيلتك المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام مباراة أتلتيكو مدريد ولاتسيو يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 على ملعب ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الخامسة في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات bein sports HD 4 القطرية بنقل أحداث المباراة وسيقوم حفيظ دراجي بالتعليق على أحداث اللقاء.