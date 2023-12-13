نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يتصدرهم رئيس نادي أنقرة التركي.. أشهر 10 اعتداءات على الحكام حول العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في واقعة مؤسفة قام فاروق كوجا رئيس نادي أنقرة غوجو بتوجيه لكمة عنيفة إلى الحكم التركي خليل أومرت ميلر وذلك خلال مباراة فريقه ضد نظيره ريزه سبور ضمن منافسات الدوري التركي.

رئيس أنقرة غوجو، اعتدى بالضرب على "ميلر" بتوجيه لكمة عنيفة له، وذلك بعد أن تعادل فريقه بالدقيقة 97 من المباراة، وأثارت الواقعة ضجة واستياء في الأوساط الرياضية والسياسية التركية، وتم تعليق جميع مباريات الدوري التركي في الفترة المقبلة، قبل استقالة "كوجا" من منصبه.

وشهدت ملاعب الساحرة المستديرة على مدار التاريخ العديد من وقائع اعتداء اللاعبين والمدربين وأحيانًا المشجعين على الحكام اعتراضًا منهم على قراراتهم التحكيمية وغضبًا لخسارة أنديتهم ونستعرض في هذا التقرير أشهر 10 وقائع عنف ضد حكام كرة القدم:

الاعتداء على إبراهيم نور الدين بالبطولة العربية

شهدت مباراة الترجي التونسي ضد الفيصلي الأردني اعتداء لاعبي الفريق الأردني بالضرب على حكم المباراة إبراهيم نور الدين بسبب قراراته التحكيمية خلال المباراة التي فاز بها بطل تونس 3-2، وتدخلت قوات الشرطة وأنقذت الحكم المصري من بطش اللاعبين.

مقتل حكم بسبب بطاقة صفراء

فقد الحكم خوزيه أرنولدو أمايا حياته، متأثرًا بضربات قوية، وجهها له بعض اللاعبين والمشجعين بأرضية ملعب "تولوكو"، في السلفادور، حيث أشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه أحد اللاعبين ليقوم الأخير بالاعتداء عليه ووجه له مجموعة من اللكمات، قبل أن تقتحم الجماهير الملعب وشاركت في الاعتداء عليه ليتم نقله للمستشفي ولكنه فارق الحياة.

حكم يفقد الوعي بعد ركلة قوية

شهدت مباراة جمعت فريقي سبورت كلوب ساو باولو، وجواراني آر إس في إحدى البطولات المحلية بالبرازيل اعتداء اللاعب ويليام ريبيرو بالضرب على الحكم رودريجو كريفيلا الذي سقط أرضًا، فسدد اللاعب لرأسه ركلة قوية أفقدته الوعي، ليغادر الحكم الملعب في سيارة إسعاف إلى المستشفى، وتم إلقاء القبض على اللاعب.

حكم سوداني يفر هاربًا خوفًا من الجماهير

في إحدى المباريات بالسودان فر الحكم عثمان آدم هاربًا من ملعب المباراة التي جمعت بين مريخ العيلفون وبدر أم ضوابان في بطولة كأس السودان، وذلك بعد مطاردة الجهاز الفني وإداريو ناد المريخ له، ولكنه عندما توجه للمنطقة الفنية فوجئ بالجماهير الغاضبة له تقذفه بالحجارة.

"نطحة" لـ حكم في الدوري الإكوادوري

شهدت إحدى مباريات دوري الدرجة الأولى في الإكوادور اعتداء اللاعب روبيرتو لوزاراجاو على حكم المباراة بعدما أشهر له البطاقة الحمراء وما كان من اللاعب إلى أن وجه للحكم نطحة عنيفة في وجهه ليسقطه أرضًا.

صفعة قوية على وجه حكم بالدوري الصيني

قام أحد المدربين بالاعتداء بالضرب على حكم في إحدى مباريات الدوري الصيني حيث قام بتوجيه صفعة قوية على وجه الحكم بعدما أشهر له البطاقة الصفراء، ليقرر طرده بعد اعتدائه عليه.

حكم يتلقى "لكمة دامية" في الدوري الإندونيسي

تعرض حكم في إحدى مباريات الدوري الإندونيسي بين فريقي برسيوا وامينا، وبيليتا باندون، لـ "لكمة قوية" تسبب في إصابته في وجهه وحولت قميصه الأصفر إلى اللون الأحمر، وذلك بسبب احتسابه ركلة جزاء ضد فريق وامينا حيث هجم أحد لاعبي الفريق بسرعة مجنونة ووجه له ضربة عنيفة.

اعتداء عنيف ضد حكم في الدوري البرازيلي

تعرض حكم في دوري الدرجة الثالثة البرازيلي لاعتداء عنيف من جانب أحد اللاعبين اعتراضًا على قراراته التحكيمية حيث احتسب خطأ ضد اللاعب وكاد يشهر له البطاقة الحمراء ولكن الأخير لم يمهله الفرصة وانقض عليه ودفعه بقوة ليسقط أرضًا وحاول اكمال الهجوم عليه ولكن أوقفه اللاعبين.



مشجع يعتدي على حكم بطريقة وحشية

اعتدى أحد المشجعين على حكم في مباراة طرابزون سبور ضد فنربخشة في الدوري التركي حيث فاجئ المشجع الحكم من الخلف ودفعه ليسقط على الأرض وانهال عليه بالركل واللكمات قبل أن يتدخل رجال الأمن واللاعبين لفض الاشتباك بينهما.



لاعب برازيلي يصفع الحكم على وجهه

وجه لاعب في الدوري البرازيلي صفعة قوية لحكم الراية وذلك بعدما تسبب في طرده خلال احدى المباريات وعلى الفور تدخل لاعبي الفريقين لفض الاشتباك وابعاد اللاعب عن الحكم.