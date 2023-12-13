نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يحسم التأهل؟.. موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد دورتموند في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ضيفًا ثقيلًا على نظيره بروسيا دورتموند مساء اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 على ملعب "سيجنال إيدونا بارك في ختام جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل الفريق الفرنسي وصافة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء وخسارة مباراتين، فيما يتصدر الفريق الألماني الترتيب برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في لقاء وخسارة آخر.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

تنطلق صافرة البداية لمباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند مساء اليوم الأربعاء، عبر قنواتها وتحديدًا bein Sports 1HD.