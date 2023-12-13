نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-12-2023 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسدل الستار على الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، والتي تضم ثمانية مباريات مثيرة، تبحث فيها جميع الأندية على استكمال هذا الدور بنجاح.

وتنص اللائحة الخاصة ببطولة دوري أبطال أوروبا، على صعود كل متصدر المجموعة، ووصيف المجموعة، بينما ينتقل أفضل ثوالث لمسابقة دوري ابطال أوروبا.

موعد مباريات اليوم من دوري أبطال أوروبا

وتنطلق مواجهات الجولة الأخيرة من المسابقة بداية من الثامنة إلا ربع مساء اليوم، حتى العاشرة مساء.

موعد مباراة سيرفينا زافيزدا ومانشستر سيتي في دوري ابطال أوروبا

تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الثامنة إلا الربع مساء اليوم، وتدخل كتيبة بيب جوارديولا المباراة منتشية بالفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف على حساب لوتو تاون في الدوري المحلي، وطامحة لتحقيق نتيجة جيدة قبل الذهاب لمنافسات المونديال.

موعد مباراة لايبزيغ ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا

وفي التوقيت ذاته تنطلق المباراة الثانية بين لايبزيج الألماني أمام يونج بويز، والتي تقام على ملعب ريد بول أرينا لايبزيغ.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في دوري ابطال أوروبا

وفي تمام العاشرة مساء تنطلق مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان، والذي يسعى فيها الفريق الالماني لتضميد جراح الخسارة، أمام لايبزيغ في الدوري بينما يدخل باريس سان جيرمان المباراة منسيا بالفوز على حساب نانت.

موعد مباراة نيوكاسل وميلان في دوري ابطال اوروبا

وفي العاشرة مساء، تنطلق أيضا مباراة نيوكاسل يونايتد الانجليزي، أمام ميلان الإيطالي، والذي يسعى فيها الانكليزي لخطف بطاقة التاهل بشرط تعثر باريس سان جيرمان.

موعد مباراة أتليتكو مدريد ولاتسيو في دوري ابطال أوروبا

في التوقيت ذاته تنطلق مباراة أتليتكو مدريد ولاتسيو، والذي ضمن فيها النادي الاسباني التأهل، بينما يعيش لاتسيو حالة قلق خوفا من مفاجات فينورد حال فوزه على سليتك.

موعد مباراة رويال انتويرب وبرشلونة في دوري ابطال اوروبا

تنطلق هذه المباراة ضمن سلسلة مباريات العاشرة مساء، والتي يسعى فيها برشلونة لتعويض الخسارة محليا أمام جيرونا.

موعد مباراة سيلتك وفينورد في دوري ابطال اوروبا

تنطلق المباراة ضمن سلسلة مباريات العاشرة مساء، على ملعب سلتيك بارك، والذي يسعى النادي لاستغلال عامل الارض والجمهور من أجل الفوز.

موعد بوروتو وشاختار في دوري ابطال اوروبا

وتنطلق المباراة في العاشرة مساء، على ملعب الدراغاو معقل نادي بورتو.

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال اوروبا

وتنقل المباريات عبر مجموهة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري والوحيد للمسابقة.