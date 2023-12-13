القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يرغب متابعو مباريات دوري أبطال أوروبا في معرفة القنوات الناقلة لمباراة من العيار الثقيل ستجمع بين فريقي باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند مساء اليوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات كأس ذات الأذنين.

ويحتضن ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، هذا اللقاء الصعب والقوي بين فريقي باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند

تبدأ أحداث مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند

يمكنكم مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.