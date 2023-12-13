تشكيل برشلونة المتوقع ضد رويال أنتويرب في دوري الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني مع نظيره فريق رويال أنتويرب البلجيكي مساء اليوم الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتبدأ أحداث مباراة برشلونة ضد نظيره فريق أنتويرب البلجيكي مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد رويال أنتويرب

ويعتلي فريق برشلونة قمة صدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، فيما يحتل فريق أنتويرب البلجيكي المركز الأخير دون نقاط.

ومن المتوقع أن يدخل المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة هذه المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

في خط الدفاع: أليخاندرو بالدي – جول كوندي – أندريس كريستنسن – جواو كانسيلو.

في خط الوسط: بيدري – جوندوجان – أوريول روميو.

في خط الهجوم: رافينيا – فيران توريس – جواو فيليكس.