هشام حطب: متفائل بمنتخبي القدم واليد.. ونتطلع لإنجاز كبير في أولمبياد باريس

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أنه متفائل بمنتخب كرة القدم ومنتخب كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وأنهما قادران على تحقيق نتائج جيدة.

هشام حطب: متفائل بمنتخبي القدم واليد

وقال المهندس هشام حطب في لقاء تليفزيوني ببرنامج ملاعب الأبطال بقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي إبراهيم المزين: منتخب كرة القدم الأولمبي جيد جدا وتابعته في مشواه بطولة إفريقيا تحت 23 عام التي أقيمت في المغرب وحقق المركز الثاني وهو منتخب جيد ولديه عناصر مميزة واتوقع أن يحقق نتائج جيدة في أرلمبياد باريس.

وأضاف المهندس هشام حطب، أيضا لدينا منتخب كرة اليد أحد أفضل المنتخبات في العالم ورغم أنه لم يتأهل حتى الأن لكنني واثق في قدراتهم على التأهل لأولمبياد باريس وتحقيق نتائج تشرف الشعب المصري.

وعن مشاركة مصر في أولمبياد باريس، قال المهندس هشام حطب: متفائل بمشاركة مصر ولدينا عدد كبير من اللاعبين القادرين على المنافسة والدولة المصرية وفرت كل عناصر النجاح وأتمنى أن يحالفنا التوفيق في حصد عدد ميداليات أكبر من طوكيو وأن نشارك ببعثة أكبر ومازال هناك فرص تأهل للاعبين في المصارعة والسلاح والتايكوندو وغيرها من اللعبات.

وشدد المهندس هشام حطب في حديثه، التعاون بين الاتحادات واللجنة الأولمبية له دور كبير في النجاحات التي تتحقق ونسعى لأن تظهر بعثة مصر بأفضل مظهر مشرف في أولمبياد باريس القادمة من حيث النتائج والمظهر الخارجي الخاص بملابس البعثة التي نختارها بعنايه حاليا تناسب إسم ومكانة مصر.