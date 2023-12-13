حمادة صدقي: الزمالك بدأ بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بداية قوية في دور المجموعات

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أحمد جودة - القاهرة - قال حمادة صدقي نجم الأهلي السابق أن نادي الزمالك بدأ بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بداية قوية في دور المجموعات.

حمادة صدقي: الزمالك حقق فوز بصعوبة شديدة على ساجرادا الانجولي

وصرح حمادة صدقي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "اللعيب "على قناة "أم بي سي مصر":"تجميع النقاط لنادي الزمالك في بداية دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية كانت مهمة للغاية".

وأكمل: "مستوي الزمالك في الفترة الحالية جيد للغاية في كأس الكونفدرالية الإفريقية".

وتابع: "لأول مرة نادي الزمالك أن يحقق فوز في ثلاث مباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية في دور المجموعات منذ فترة طويلة".

وأضاف: "الزمالك وضع شكل لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية خاصة أن البطولة هذا الموسم متوسطة المستوي عكس دوري أبطال إفريقيا".

واختتم: "الزمالك فوزه كان مهم للغاية على ساجرادا الأنجولي في كأس الكونفدرالية الإفريقية".

حقق الزمالك الفوز على ساجرادا بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراه الزمالك القادمة في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري ضمن لقاءات الجولة التاسعة من منافسات دوري نايل.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري في دوري نايل

تنقل مباراة الزمالك والمصري ضمن لقاءات الجولة التاسعة من منافسات دوري نايل على قناة أون تايم سبورت المالكة لحقوق مباريات دوري نايل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.