نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يرفض ضم هدف الأهلي في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسمت إدارة نادي الزمالك في الفترة الحالية، مصير بعض الأسماء التي ترددت بقوة في الفترة الماضية من ارتداء قميص الفارس الأبيض، في ظل اقتراب فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير.

ويكثف مسؤولو القلعة البيضاء، جهودهم في الفترة الحالية لحل أزمة القيد التي تضرب الزمالك منذ بداية الموسم، والتي تمنعه من التعاقد مع أي صفقة جديدة خلال الموسم الحالي بسبب بعض الأزمات السابقة ومستحقات نجوم الفريق السابقين، بجانب غرامة شيكابالا وفريق سبورتنج لشبونة البرتغالي.

الزمالك يرفض مروان حمدي

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن مروان حمدي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، خارج حسابات نادي الزمالك في يناير المقبل".

وأختتم هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك لم يدخل في أي مفاوضات لضم مروان حمدي أو مع ناديه من أجل عودته مرة أخرى إلى القلعة البيضاء، بالميركاتو الشتوي".

ويعاني الفارس الأبيض في الموسم الحالي، من تراجع وقلة في مركز المهاجم الصريح، في ظل غيابات التونسي سيف الدين الجزيري، للإصابات وعدم ظهور الينيني سامسون أكينولا بالمستوى الذي يؤهله لأن يكون اللاعب الأساسي في هذا المركز.