نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحسم الصدارة.. تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع ضد لاتسيو في دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم العالمية لمتابعة مباراة أتلتيكو مدريد ولاتسيو وذلك ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباراة أتلتيكو مدريد ولاتسيو يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 على ملعب ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الخامسة في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات bein sports HD 4 القطرية بنقل أحداث المباراة.

وقع كلا من أتلتيكو مدريد ولاتسيو في المجموعة الخامسة بجانب كلا من فينورد الهولندي وسيلتك الاسكتلندي

فاز أتلتيكو مدريد في الجولة الماضية على فينورد بثلاثة أهداف مقابل هدف كما فاز لاتسيو على سيلتك بثنائية نظيفة في نفس الجولة.

موقف أتلتيكو مدريد ولاتسيو في دوري أبطال أوروبا

يحتل أتلتيكو مدريد صدارة المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 11 نقطة ويليه لاتسيو في المركز الثاني برصيد 10 نقاط أيضًا ثم جاء فينورد الهولندي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط

بينما يتذيل سيلتك المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة.

من المتوقع أن يخوض أتلتيكو مدريد المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: أوبلاك

المدافع: خوسيه ماريا خيمينيز-سافيتش-رينيردو

لاعب وسط: كاراسكو-رودريجو-ديبول-كوك-يورينتي

المهاجمون: موراتا - جريزمان