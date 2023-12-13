"بسبب الأهلي ".. ميدو: مطلوب حيا أو ميتا في المغرب وأرفض اعتزال شيكابالا

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أحمد جودة - القاهرة - فجر أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، العديد من المفاجأت الخاصة بالفارس الأبيض، ورأيه في اعتزال قائد الفارس الأبيض هذا الموسم، محمود عبد الرازق شيكابالا.

وحرص العالمي في خلال ظهوره عبر شاشة قناة أون تايم، على توجيه رد حاسم لكل من كان يطالب شيكابالا بالاعتزال هذا الموسم.

- ميدو يتحدث عن الأهلي وشيكابالا

وصرح أحمد حسام ميدو عبر برنامج «الهدف»، المذاع على قناة "أون تايم سبورتس" خسرت العديد من أصدقائي بسبب الدفاع عن الأهلي في نهائي إفريقيا العام الماضي، أصبحت مطلوب حيا أو ميتا في المغرب.

أواظب علي حضور العديد من مباريات الشباب وليس لمشاهدة إبني فقط، ومن بترشيح اسم معتمد جمال لقيادة الزمالك بعد رحيل الكولومبي أوسوريو، والفيفا يعتمد انطباع سيئ عن الزمالك يسبب كثرة شكاوى المستحقات.

كنت أرى أن شيكابالا ظلم في عدم انضمامه لمنتخب مصر السنوات الماضية، والأمر أصبح الآن صعبا للغاية، وجود لاعب أصغر منك في مركزك قد يجبرك على قرار الاعتزال، ولكن لا يوجد ولا أوافق على اعتزال شيكابالا ولا يوجد لاعب في مصر يستطيع تسجيل أهدافه، أضعه دائما بجانب حسن شحاتة كأساطير الفريق.

