نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد لقب الأفضل.. هدف رائع بالكعب لأوسيمين مع نابولي أمام براجا (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل نابولي إلى الأدوار الإقصائية بفوزه على أرضه بفوز براجا، في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتأهل نابولي إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء بعد فوزه على براغا 2-0 ووضع حد لتعثر على أرضه امتد لأكثر من شهرين.

و تأهل بطل إيطاليا إلى المركز الثاني في المجموعة الثالثة خلف ريال مدريد بفضل هدف سيردر ساتشي في مرماه وهدفًا رائعا لفيكتور أوسيمين بكعب القدم، وكلاهما جاء في الشوط الأول.

كان فريق والتر ماتساري سيتأهل حتى لو خسر بهدف واحد، لكنه في النهاية تأهل بسهولة إلى الدور التالي، منهيًا سلسلة من ست مباريات دون فوز على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وضمن الفوز الأول في نابولي منذ فوزه على أودينيزي هناك في أواخر سبتمبر الماضي إنهاء نابولي دور المجموعات برصيد 10 نقاط بفارق ست نقاط عن براغا الذي سيلعب للدوري الأوروبي.

تصريحات جيوفاني دي لورينزو عقب فوز نابوبلي

وقال جيوفاني دي لورينزو قائد نابولي لشبكة سكاي سبورتس: "كان هدفنا هو الخروج من المجموعة، وهو أمر لم يكن سهلا. أعتقد أنه يمكننا القول إننا نستحق التأهل".

وتابع "أمامنا الكثير من العمل للقيام به، لكننا نلعب بشكل جيد. من السهل أن ننظر إلى النتائج ولكن العروض كانت موجودة."

وبعد ثلاث هزائم في أول أربع مباريات له على رأس الفريق منذ عودته بدلا من رودي جارسيا المقال، طلب ماتزاري من نابولي أن يكون أكثر صلابة.

وأعرب عن رضاه عن الطريقة التي تعامل بها فريقه مع فريق براجا الذي لم يخسر في خمس مباريات قبل المباراة ويتأخر بنقطتين عن متصدر الدوري سبورتنج لشبونة في البرتغال.