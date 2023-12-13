نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل رفض الزمالك ضم فيكتور أوسيمين؟.. ميدو يكشف الحقائق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت في الفترة الأخيرة، العديد من الأنباء حول وجود مفاوضات سابقة بين إدارة القلعة البيضاء والنجم العالمي النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نادي نابولي الإيطالي، لضمه في السنوات الماضية.

ويعتبر أوسيمين أحد الأهداف المطلوبة على رأس التعاقدات داخل كبار أندية أوروبا وأولهم ريال مدريد الإسباني، في ظل تتويج اللاعب مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

- ميدو يكشف حقيقة مفاوضات أوسيمين

وعلق «ميدو» في تصريحات تليفزيونية لبرناج «الهدف»، المذاع على قناة «أون تايم سبورتس»، عن ما يتم تداوله بسبب رفضه التعاقد مع المهاجم النيجيري أثناء تدريبه للفارس الأبيض قائلا:" لا يوجد من قريب أو بعيد أي شئ مثل ذلك ولا توجد أي مفاوضات حدثت وقتها".

وتابع:" لم أرفض التعاقد مع اللاعب لأنه لم بتم عرضه وقتها من الأساس، كل نا يتم ترديده مجرد إشاعات هدفها فقط الشوشرة على أسمى".

على جانب أخر، تستعد إدارة نادي الزمالك في الفترة القادمة لحل أزمة نجم الفريق أحمد فتوح وتجديد عقده مع الفارس الأبيض، خاصة بعد تدخل العديد من الوسطاء ومحبي الفريق وبعض الرموز السابقة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين خوفا من رحيل اللاعب.

