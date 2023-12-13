نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يكشف سبب رفضه ضم رمضان صبحي ويوجه رسالة لفتوح: "مش بمزاجك تلعب وأفضل رحيل زيزو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق ومدربه، عن رأيه في أزمة أحمد فتوح نجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، ورغبة الإدارة في تغيير موقفها مع اللاعب.

كما فسر ميدو أسباب رفضه التعاقد مع رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز هذا الموسم، في ظل رفض إدارة الزمالك بيغ زيزو للدوري القطري بعرض خيالي من الناحية المادية.

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وأكد «ميدو» في تصريحات تليفزيونية لبرناج «الهدف»، المذاع على قناة «أون تايم سبورتس»:" أسعى لأن أصبح أصغر رئيس يتولى رئاسة نادي الزمالك، لقد كنت أصغر ممثل للفريق في المباريات الدولية وأصغر مدرب يقود الفارس الأبيض، كما إني سأصل أن أكون أصغر رئيس للنادي في المستقبل".

وتابع:" لا أرى أن الزمالك في حاجة للتعاقد مع رمضان صبحي نجم بيراميدز مع احترامي له، ولكن عندما تمتلك مصطفى شلبي ويكون في حالته فإنك تمتلك أفضل جناح أيسر في مصر".

وواصل:" سأشعر بغضب كبير من حسين لبيب إذا تم تغيير موقفه من فتوح، وأرغب في رحيله عن الفريق عنا بدر منه، مش بمزاجك تكتب كلمتين وتضحك على الجماهير عشان تلعب تاني وتشارك في أمم إفريقيا".

وأختتم عن زيزو:" بالتأكيد هو أهم لاعب في الزمالك حاليا وبيعه ليس صحيحا ولكن في لعض الأمور يجب تقدير اللاعب، زيزو رفض عرض قيمته 3 مليون دولار من الدوري القطري، لذلك حال بيعه لن يقل عن 5 مليون، واستطيع بتلك الأموال ضم صفقة ضخمة وسيكون الباب مفتوح لعودة زيزو مجددا للاعتزال داخل بيته، ولا أريد تفسر كلامي خطأ من جماهير الفريق".