نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح المونديال.. مفاجأة هالاند في كأس العالم للأندية وسر جلسة كولر مع نجوم الأهلي وأرقام قياسية لبنزيما وجوارديولا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق اتحاد جدة في حسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023، عقب الفوز أمام أوكلاند سيتي النيوزلندي في افتتاحية البطولة بثلاثة أهداف دون رد، ليضرب موعدا مع الأهلي المصري مساء يوم الجمعة القادم.

- إمام عاشور يتحدث الإنجليزية

وكتب إمام عاشور نجم النادي الأهلي رسالة عبر حسابه الرسمي على "الانستجرام": "متحمس لكأس العالم للأندية في جدة، وأتطلع لكتابة التاريخ معًا".

- كولر يحذر لاعبي الأهلي

وشهد مران النادي الأهلي تركيا شديدا خاصة في الخط الهجومي، بعد تحذير المدير الفني السويسري مارسيل كولر للاعبي خط الهجوم بسبب إهدار الفرص المحققة مؤكدا على ضرورة تقديم مستوى فني ممتع في كأس العالم للأندية.

- جوارديولا يكشف موعد ظهور هالاند

وأكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن اقتراب المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند من العودة للمشاركة كن جديد مع الفريق وخوض منافسات كأس العالم للأندية، غدا الخميس القادم والذي يتوقع مشاركة اللاعب في المران.

- جوارديولا يترقب فك شراكته مع أنشيلوتي في مونديال الأندية

ويخطط المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، في فك الشراكة مع البرازيلي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني، بعد أن توج كل مدرب منهم بثلاثة ألقاب لمونديال الأندية.

- بنزيما يحقق رقما قياسيا جديدا

نجح الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي اتحاد جدة، في تحقيق رقما قياسيا جديدا بعد إحراز هدف العميد الثالث في مواجهة أوكلاند سيتي النيوزلندي بكأس العالم للأندية.

حيث وصل بنزيما إلى الهدف رقم (5) في مشاركاته بالمونديال ويتساوى مع كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي، والاورجواياني لويس سواريز بنفس عدد الأهداف.

كما أصبح بنزيما أول لاعب يسجل في أربع نسخ مختلفة من المونديال.

- القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

وتنقل مجموعة قنوات السعودية الرياضية "SSC"، أحداث ومباريات بطولة كأس العالم للأندية، والتي تقام داخل المملكة العربية السعودية هذا العام في نسختها العشرون، عبر مختلف الأقمار الصناعية داخل السعودية والشرق الأوسط، والتي يمكنكم استقبالها عبر الترددات التالية:

تردد قناة ssc 1 على النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة ssc عربسات

القمرة الصناعي: العرب سات.

التردد: 12418.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

التشفير: لا يوجد تشغير للقناة.

الجودة: اتش دي.