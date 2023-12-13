نوير يدخل التاريخ.. رقم جديد مع بايرن ميونخ

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ إنجازا تاريخيا يضاف في سجلاته، بعد مشاركته أمام مانشستر يونايتد، في الجولة الأخيرة من دور مجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وانتهت تلك المباراة بتأهل البافاري واقصاء الشياطين الحمر بعد انتهاء المباراة بفوز بايرن ميونيخ بهدف دون رد.

- نوير يحقق إنجازا تاريخيا

وشارك "نوير" في مباراة اليونايتد بصفة أساسية ليحقق رقمًا قياسيًا غير مسبوق في مسيرته، بعد الوصول إلى المشاركة رقم 700 على مستوى الأندية مع بايرن ميونخ وشالكة، وحافظ على نظافة شباكه في 318 مباراة منها.

وحرص «نوير» على التعبير عن سعادته بهذا الرقم التاريخي، قائلًا: "أشعر بالفخر الكبير بعظ تحقيق هذا الرقم والأسعد بالنسبة لي أن تحقق هذا الإنجاز مع بايرن ميونخ، هذا النادي الذي أعشقه".

وساهم نوير في تأهل بايرن ميونخ إلى إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على مانشستر يون

ايتد بهدف دون رد سجله كينجسلي كومان ليتصدر الفريق البافاري المجموعة الأولى برصيد 16 في حين ودع الفريق الإنجليزي البطولة.

ويعتبر صاحب ال37 عامًا، من أفضل حراس المرمى على مستوى العالم في السنوات الماضية والتي شهدت تاريخا كبيرا بقميص البافاري، بعد حصد لقي البوندسليجا 10 مرات ولقبين دوري أبطال أوروبا.