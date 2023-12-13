نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. ميدو يصدم أحمد فتوح ويطالب برحيل زيزو ونوير يحقق رقمًا استثنائيًا وبونو لا يتوقف عن نيل الجوائز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأربعاء 13 -12-2023 في السطور التالية:

نشرة صباح الكورة اليوم

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والجهاز الفني، لجلسة تصوير بمعرفة اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الثاني مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة بتوقيت السعودية - الخامسة بتوقيت القاهرة، على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية؛ استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة المقبل.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، مساء يوم الجمعة المقبل، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام على ملعب الجوهرة بمدينة جدة.

تصريحات عمرو السولية عن مونديال الأندية

قال عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، إن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية شرف عظيم، مشيرًا إلى أن للاعبي الأهلي هدفهم الوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق مركز متقدم في البطولة.

وأكد السولية، في تصريحات رسمية، أن المشاركة في كأس العالم للأندية إضافة كبيرة لتاريخ أي لاعب، وكذلك تواجد النادي الأهلي في البطولة بجوار أفضل الأندية بالعالم أمر عظيم للغاية، وبالتأكيد الفريق قادر على تحقيق إنجاز جديد ومركز متقدم، وطموحنا الوصول إلى المباراة النهائية بعدما سبق أن حققنا الميدالية البرونزية في بطولات سابقة.

وأضاف أن أي لاعب في مصر يتمنى اللعب للنادي الأهلي، ودائمًا كان حلمي الانضمام لصفوفه حتى تحقق هذا الحلم، وأتمنى حصد المزيد من الألقاب خلال السنوات المقبلة.

- بونو وكورتوا وايدرسون في سباق أفضل حارس مرمى بالعالم

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الأسماء داخل القائمة النهائية للمرشحين لحصد جائزة أفضل حارس مرمى في العالم للعام الجاري 2023.

وتضمنت قائمة الفيفا الأخيرة ثلاثة مرشحين، وهم المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي، والبرازيلي إيديرسون مورايس حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي، والبلجيكي تيبو كورتوا نجم ريال مدريد الإسباني.

وأكد مسؤولو "فيفا" في بيان رمسي على الموقع الرسمي، على كيفية اختيار الفائز بناء على تقييم أداء اللاعبين خلال الفترة من 19 ديسمبر 2022 حتى 20 أغسطس 2023.

ويذكر أن توج بونو مؤخرا يلقب أفضل حارس مرمى في قارة إفريقيا عن الموسم الحالي، ضمن جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

- نوير يحقق إنجازا تاريخيا

وشارك "نوير" في مباراة اليونايتد بصفة أساسية ليحقق رقمًا قياسيًا غير مسبوق في مسيرته، بعد الوصول إلى المشاركة رقم 700 على مستوى الأندية مع بايرن ميونخ وشالكة، وحافظ على نظافة شباكه في 318 مباراة منها.

وحرص «نوير» على التعبير عن سعادته بهذا الرقم التاريخي، قائلًا: "أشعر بالفخر الكبير بعظ تحقيق هذا الرقم والأسعد بالنسبة لي أن تحقق هذا الإنجاز مع بايرن ميونخ، هذا النادي الذي أعشقه".

وساهم نوير في تأهل بايرن ميونخ إلى إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على مانشستر يونايتد بهدف دون رد سجله كينجسلي كومان ليتصدر الفريق البافاري المجموعة الأولى برصيد 16 في حين ودع الفريق الإنجليزي البطولة.

ويعتبر صاحب ال37 عامًا، من أفضل حراس المرمى على مستوى العالم في السنوات الماضية والتي شهدت تاريخا كبيرا بقميص البافاري، بعد حصد لقي البوندسليجا 10 مرات ولقبين دوري أبطال أوروبا.

- ميدو يهاجم موديست ويتحدث عن كولر وبيبو

وصرح ميدو خلال ظهوره على برنامج الهدف المذاع عبر قناة أون تايم سبورت:" أرى أن مارسيل كولر يواجه ظلم كبير في الفترة الأخيرة داخل الأهلي بسبب حملات الهجوم عليه، المدرب تفاجئ بضغط غير مسبوق من توالي المباريات في مختلف البطولات

وتحدث:" الدوري الإفريقي كان تأثيرها على الأهلي بالسلب، خاصة وأن الفريق شارك بسبب ضخامة قيمة الجوائز المالية ولهذا السبب لجأ المدرب مجبرا على التدوير بين اللاعبين".

وأشار:" خالد بيبو أيضا يتعرض لظلم كبير بسبب الفترة الانتقالية الحالية التي يمر بها المارد الأحمر والجميع يرى وجود تذبذب كبير في المستوى والنتائج".

وواصل:" من محاسبة المسؤول عن ضم موديست، كيف تتعاقد مع لاعب 35 سنه ولم يخوض أي فترة تأهيل قبل وصوله للأهلي، وأحب الخطيب كثيرا وانصحه بضم مدرب تقني".

وأختتم:" الزمالك قادر هذا الموسم على التتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية، بجانب الدوري المصري فب ظل نزيف النقاط المتكرر من الأهلي وبيراميدز، ولكن يجب أن تعامل جميع المباريات على أنها مباريات كؤوس"

- ميدو يصدم رمضان ويهاجم فتوح

وأكد «ميدو» في تصريحات تليفزيونية لبرناج «الهدف»، المذاع على قناة «أون تايم سبورتس»:" أسعى لأن أصبح أصغر رئيس يتولى رئاسة نادي الزمالك، لقد كنت أصغر ممثل للفريق في المباريات الدولية وأصغر مدرب يقود الفارس الأبيض، كما إني سأصل أن أكون أصغر رئيس للنادي في المستقبل".

وتابع:" لا أرى أن الزمالك في حاجة للتعاقد مع رمضان صبحي نجم بيراميدز مع احترامي له، ولكن عندما تمتلك مصطفى شلبي ويكون في حالته فإنك تمتلك أفضل جناح أيسر في مصر".

وواصل:" سأشعر بغضب كبير من حسين لبيب إذا تم تغيير موقفه من فتوح، وأرغب في رحيله عن الفريق عنا بدر منه، مش بمزاجك تكتب كلمتين وتضحك على الجماهير عشان تلعب تاني وتشارك في أمم إفريقيا".

وأختتم عن زيزو:" بالتأكيد هو أهم لاعب في الزمالك حاليا وبيعه ليس صحيحا ولكن في لعض الأمور يجب تقدير اللاعب، زيزو رفض عرض قيمته 3 مليون دولار من الدوري القطري، لذلك حال بيعه لن يقل عن 5 مليون، واستطيع بتلك الأموال ضم صفقة ضخمة وسيكون الباب مفتوح لعودة زيزو مجددا للاعتزال داخل بيته، ولا أريد تفسر كلامي خطأ من جماهير الفريق".

