أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية لمنتخب السويس والمريخ وكهرباء الإسماعيلية ومصر للتأمين بدورى القسم الثاني

تنطلق غدا الخميس منافسات الجولة الثامنة لمجموعتى القاهرة والقناة بدورى القسم الثاني ب بإقامة 8مباريات قوية.

المجموعة الثالثة

1- منتخب السويس مع العبور

يشهد نادي السويس لقاء القمة بين فريق منتخب السويس متصدر المجموعة بقيادة اينو أحمد برصيد 13 نقطة مع فريق العبور وصيف المجموعة بقيادة عطية السيد برصيد 12 نقطة.

2- المريخ مع جنوب سيناء

على ملعب نادي المريخ يلتقي فريق المريخ صاحب المركز الثالث بقيادة محمد ياسين برصيد 11 نقطة مع فريق جنوب سيناء الرابع بقيادة باسم الفار برصيد 9 نقاط.

3- نجمة سيناء مع النصر

على ملعب ابو صقيل يواجه فريق

نجمة سيناء صاحب المركز الخامس بقيادة محمد قاعود برصيد 8 نقاط فريق النصر صاحب المركز السابع بقيادة اشرف توفيق برصيد 7 نقاط.

4- الشمس مع شباب العريش

على ستاد الشمس ولقاء سهل لفريق الشمس صاحب المركز السابع بقيادة طه شحاته برصيد 7 نقاط مع فريق شباب العريش متذيل المجموعة بقياده عبد الله رستم دون نقاط.

ويحصل فريق مستقبل سبورت على راحة هذا الاسبوع

المجموعة الرابعة

1- اتحاد الشرطة مع كهرباء الإسماعيلية

على ستاد كلية الشرطة يحل فريق كهرباء الإسماعيلية متصدر المجموعة بقيادة ياسر الكناني برصيد 13 نقطة ضيفًا على فريق

اتحاد الشرطة صاحب المركز السابع بقيادة محمد جمال برصيد7 نقاط.

2- بور فؤاد مع مصر للتأمين

على ملعب نادي بور فؤاد يلعب فريق بور فؤاد صاحب المركز الرابع بقيادة احمد العجوز برصيد 9 نقاط مع فريق مصر للتامين صاحب المركز السادس بقيادة حسن رياض بنفس الرصيد.

3- الو ايجيبت مع تيم إف سي

على ملعب الدفاع الجوي الفرعى يستقبل فريق الو ايجيبت صاحب المركز الثامن بقيادة وحيد صادق برصيد 6 نقاط فريق تيم إف سي وصيف المجموعة بقيادة ياسر السيد برصيد 10 نقاط.

4- الانتاج الحربي مع ايسترن كومباني

يستضيف ستاد السلام لقاء صعب بين فريق الانتاج الحربي صاحب المركز الثالث بقيادة مصطفى عبده برصيد 10 نقاط مع فريق ايسترن كومباني صاحب المركز الخامس بقيادة خالد اينو برصيد 9 نقاط.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- منتخب السويس 13 نقطة

2- العبور 12 نقطة

3- المريخ 11 نقطة

4- جنوب سيناء 9 نقاط

5- نجمة سيناء 8 نقاط

6- النصر 7 نقاط

7- الشمس 7 نقاط

8- مستقبل سبورت 7 نقاط

9- شباب العريش دون نقاط

المجموعة الرابعة

1- كهرباء الإسماعيلية 13 نقطة

2- تيم إف سي 10 نقاط

3- الانتاج الحربي 10 نقاط

4- بور فؤاد 9 نقاط

5- ايسترن كومباني 9 نقاط

6- مصر للتامين 9 نقاط

7- اتحاد الشرطة 7 نقاط

8- الو ايجيبت 6 نقاط

9- بورتو السويس 3 نقاط