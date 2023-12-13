نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب سموحة يفجرها: طلبت التعاقد مع "مشاغب الأهلي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، مفاجأة من العيار الثقيل حول رغبته في ضم أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير.

وحسم مسؤولو القلعة الحمراء مؤخرا، مصير بعض نجوم الفريق من الرحيل هذا الموسم بعد جلسة مع مدرب الفريق، السويسري مارسيل كولر.

- سامي يطالب بضم عبد القادر

وأكد أحمد سامي في تصريحات عبر شاشة أون تايم سبورت:" تحدثت مع رئيس سموحة، المهندس فرج عامر، وطالبته بالتعاقد مع أحمد عبد القادر جناح الأهلي في انتقالات يناير القادمة".

وتابع:" طلبي جاء على حسب وجود نية من مسؤولو الأهلي في بيع اللاعب هذا الموسم أو وجود نية للاستغناء عن اللاعب في ظل عدم الاعتماد على خدماته".

وواصل:" عبد القادر لاعب يمتلك قدرات كبيرة ومميزة وهو قادر على استعادة مستواه الفني المعروف سريعا داخل سموحة".

وأختتم:" لا يزال الوقت مبكرا للحديث عن ترتيب سموحة في الدوري المصري، نحن نتحسن تدريجيا من الناحية الفنية والنتائج والفترة القادمة سوف تشهد تغيرات كبيرا في موقع الفريق".