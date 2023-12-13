أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية لبتروجت والسكة الحديد وحرس الحدود بالجولة الثانية عشر بدوري المحترفين

تنطلق يوم الخميس منافسات الجولة الثانية عشر بدوري القسم الثاني دوري المحترفين.

7 مباريات يوم الخميس

1- ابو قير للاسمده مع بتروجت

على ملعب نادي ابو قير للاسمده يواجه فريق ابو قير للاسمده صاحب المركز الثامن بقيادة ايمن المزين برصيد 16 نقطة فريق حرس الحدود وصيف المجموعة بقيادة محمد حليم برصيد 21 نقطة.

2- السكة الحديد مع جمهورية شبين

على ستاد السكة الحديد يلتقي فريق السكة الحديد صاحب المركز السابع بقيادة امير عزمي مجاهد برصيد 18 نقطة مع فريق جمهورية شبين صاحب المركز التاسع عشر بقيادة ابو العينين شحاته برصيد 6 نقاط.

3- بترول أسيوط مع القناة

على ستاد البترول يلعب فريق بترول اسيوط صاحب المركز السادس بقيادة احمد عبد المقصود برصيد 19 نقطة مع فريق القناة صاحب المركز الحادي عشر بقيادة

سامر عبد الرحمن برصيد 14 نقطة.

4- لافيينا مع أسوان

يستضيف ملعب الاسيوطي سبورت قمة الصعيد بين فريق لافيينا صاحب المركز الثالث بقيادة عبد الباقي جمال برصيد21 نقطة مع فريق اسوان صاحب المركز الثالث عشر بقيادة هشام زكريا برصيد 13 نقطة.

5- راية مع المصرية للاتصالات

يشهد ستاد حرس الحدود لقاء بين فريق راية صاحب المركز العاشر بقيادة محمد حليم برصيد 15 نقطة مع فريق المصرية للاتصالات ew صاحب المركز الثاني عشر بقيادة جمعه مشهور برصيد 14 نقطة.

6- بروكسي مع النجوم

على ملعب نادي بروكسي ولقاء صعب بين فريق بروكسي صاحب المركز الرابع عشر بقيادة محمد حامد برصيد 13 نقطة مع فريق

النجوم صاحب المركز السابع عشر بقيادة محمد شرف برصيد 9 نقاط.

7- النصر للتعدين مع دكرنس

على ملعب النصر للتعدين يستقبل فريق النصر للتعدين متذيل المجموعة بقياده عطيه صابر برصيد 4 نقاط فريق دكرنس صاحب المركز السادس عشر بقيادة علاء نوح برصيد 12 نقطة.

مباريات يوم الجمعة

1- طنطا مع غزل المحلة

على ملعب نادي طنطا ودربى الغربية بين فريق طنطا صاحب المركز التاسع بقيادة عمرو انور برصيد 15 نقطة مع فريق غزل المحلة صاحب المركز الخامس بقيادة حسام عبد العال برصيد 21 نقطة.

2- مصر للمقاصة مع مكادى

على ستاد بنى سويف يخوض فريق مصر للمقاصة صاحب المركز الثامن عشر بقيادة طارق حجاج برصيد 6 نقاط لقاء صعب مع فريق مكادى صاحب المركز الخامس عشر بقيادة محمد صلاح برصيد 12 نقطة.

مباريات يوم السبت

1- وادي دجلة مع حرس الحدود

على ستاد السلام يحل فريق حرس الحدود وصيف المجموعة بقيادة محمد مكي برصيد 21 نقطة ضيفًا على فريق وادي دجلة صاحب المركز الرابع بقيادة توليتش بنفس الرصيد في مباراة قوية ومرتقبة.

ترتيب المجموعة

1-بتروجيت 23 نقطة

2-حرس الحدود21نقطة

3- لافيينا 21 نقطة

4-وادي دجلة نقطة

5- غزل المحله21نقطة

6- بترول اسيوط 19 نقطة

7-السكة الحديد 18 نقطة

8-ابو قير للاسمده 16 نقطة

9-طنطا 16 نقطة

10-راية 15 نقطة

11-القناة 14 نقطة

12-وي 14 نقطة

13- أسوان 13 نقطة

14-بروكسي 13 نقطة

15-مكادي12 نقطة

16- دكرنس 12 نقطة

17-النجوم 9 نقاط

18-مصر للمقاصة 6 نقاط

19- جمهوريه شبين 6 نقاط

20-النصر للتعدين 4 نقاط